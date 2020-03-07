شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قطر تكشف عن امر خطير حدث في السعودية ودفع بالأمير محمد بن سلمان لاعتقال عمه الأمير احمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود ..(تفاصيل طارئة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علّق عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي على اعتقال السلطات السعودية أمراء كبارا في العائلة المالكة.

وقال “السليطي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن “صح الخبر فهذا يعني بأن هناك أمر خطير في النظام السعودي يمكن ان يؤدي إلى نهاية النظام الذي أسسه عبدالعزيز وسقوط دولة ال سعود”.

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يأتي ذلك بعدما أكد حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

وأكدت مصادر خاصة للجزيرة نت من العاصمة السعودية الرياض أن السلطات قامت خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات شملت أمراء كبارا في العائلة المالكة.

وذكرت المصادر أن الديوان الملكي السعودي شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار، ولم تكشف المصادر عن أسماء المعتقلين.