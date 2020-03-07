حضرموت: جمعية الدعوة تحتفي بتخريج 140 من طلاب المنظومة التعليمية

احتفلت، جمعية الدعوة الخيرية بمحافظة حضرموت، مساء الجمعة، بتخريج الدفعة السابعة لــــ 140 من خريجي المنظومة التعليمية بالجمعية.

وتنوع الخريجين، بين المجازين بالقراءات السبع، وأخر بقرائتي ابن عامر وعاصم، و4 مجازين بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومجازين في متن الشاطبية، و 50 حافظًا وحافظة لكتاب الله، و 16 مجازًا في متن الجزرية، و 26 مجازًا في متن تحفة الأطفال، و40 خريجًا من خريجي مراكز القلم لتعليم القراءة والكتابة.

وفي الإحتفال، ألقى الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عبد الهادي التميمي، كلمة هنأ في مستهلها الخريجين، وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى دور الجمعية المتميز في مجال التعليم والتوعية الذي وصل الى مناطق مديريات الصحراء السوم وثمود ورماه.

من جهته، أوضح الأمين العام للجمعية خالد سويدان، أن الجمعية قدمت تعليمًا وأنشطة جيدة، وفرت الحماية، وبيئات آمنة ومستقرة للطلاب.. موضحاً أن الجمعية تدرك أن التوعية هي محور ارتكاز النهضة والتنمية المستدامة، منطلقين في ذلك من احتياجات المجتمع.

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وذكر سويدان، أنه "استفاد من برامج ومشاريع وأنشطة الجمعية خلال العام 2019 أكثر من 80000 الف رجل وامرأة، وتخرج "143" شابًا وشابة من الدورات المهارية.

كلمة الضيوف ألقاها الدكتور إسماعيل السلفي "رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة القرآن والعلوم الإسلامية"، قال خلالها إن حضورنا في هذه الليلة ليس تشريفا للقرآن؛ ولكننا نتشرف بتكريم حفاظ كتاب الله، والمُجازين، وطلاب مراكز القلم الذين هم صناع الغد المشرق.



وأكد أن جمعية الدعوة دائما تعمل على الإنتاج المتميز من تعليم الحرف إلى تعليم الحرف بالقراءت السبع، جمعية الدعوة ساهمت في نهضة الجميع الأطفال والبنات الشباب والشابات رجال ونساء.

وتخلل الاحتفال زفة المتخرجين، ونماذج طلابية، ونموذج ختم إجازة القراءة السبع.

جدير بالذكر أن السبت 7 مارس 2020 سيكون حفل خاص بالنساء لتكريم 25 حافظة لكتاب الله و "2 " مجازة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم الساعة التاسعة صباحا بقاعة المدينة بتريم.