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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نزار هيثم.. دعوة لتوحيد الصف مع الشمال السبت 7 مارس 2020 Advertisements الخليج 365

دعي المهندس نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، كافة الأحزاب اليمنية لتوحيد جهودها شمالا باتجاه المعركة الأساسية في مواجهة المليشيات الحوثية. وضم هيثم صوته لدعوة عبدالله نعمان القدسي أمين عام التنظيم الشعبي الناصري، لتوحيد الصف مع الشمال إحلال السلام وإنجاح المشروع العربي في مواجهة مشروع التمدد الإيراني. وأكد أن الهدف الأسمى هو تحقيق المشروع العربي بعيداً عن الشرعية المخترقة من قبل الأحزاب والشخصيات التي أدمنت الفشل، وأن الأمر يحتم بتوحيد القوى وليس العكس كما هو الآن

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