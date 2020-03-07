شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني شفي من فيروس كورونا يفاجئ الجميع ويكشف عما استخدمه "تشتهر به اليمن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمل المغترب البريطاني، كونور ريد، في مدرسة بمدينة ووهان الصينية لمدة عام، ليصبح في نوفمبر الماضي أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا القاتل. وتمكن الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، من التغلب على المرض بعد معاناة كبيرة استمرت لأسابيع، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال كونور ريد إنه لن ينسى أول يوم ظهرت فيه أعراض المرض، وهو حيث أصيب بالزكام فكثر العطس لديه وأحس بشيء غامض في عينيه، لكن ذلك لم يمنعه من الذهاب إلى عمله، خاصة أنه لم تظهر بعد آنذاك أي أخبار عن وجود فيروس قاتل.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

في اليوم الثاني أحس ريد بالتهاب في الحلق، فتذكر ما اعتادت والدته القيام به عندما كان صغيرا، فقام بخلط قدح من الماء الساخن والعسل وشربه.

واضاف ريد أنه في اليوم الثالث امتنع عن التدخين وشرب الكحول حتى يتغلب على البرد بسهولة للتمكن من العمل، لكن للأغراض الطبية فقط، مزج البعض من شراب “الويسكي” مع العسل.

وداوم ريد على استخدام العسل وماء ساخن وكان دائما مايشرب الويسكي وبعد مرور 52 يوما أعلن عن شفائه من المرض

وقال ريد أن سبب شفائه يعود إلى العسل وماء ساخن وقد يكون الويسكي دور كبير أيضا .

يذكر أن بلدنا اليمن تشتهر باجود انواع العسل في العالم .