شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني شفي من فيروس كورونا يفاجئ الجميع ويكشف عما استخدمه "تشتهر به اليمن" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عمل المغترب البريطاني، كونور ريد، في مدرسة بمدينة ووهان الصينية لمدة عام، ليصبح في نوفمبر الماضي أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا القاتل. وتمكن الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، من التغلب على المرض بعد معاناة كبيرة استمرت لأسابيع، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقال كونور ريد إنه لن ينسى أول يوم ظهرت فيه أعراض المرض، وهو حيث أصيب بالزكام فكثر العطس لديه وأحس بشيء غامض في عينيه، لكن ذلك لم يمنعه من الذهاب إلى عمله، خاصة أنه لم تظهر بعد آنذاك أي أخبار عن وجود فيروس قاتل.
جديد "الخليج 365"
في اليوم الثاني أحس ريد بالتهاب في الحلق، فتذكر ما اعتادت والدته القيام به عندما كان صغيرا، فقام بخلط قدح من الماء الساخن والعسل وشربه.
واضاف ريد أنه في اليوم الثالث امتنع عن التدخين وشرب الكحول حتى يتغلب على البرد بسهولة للتمكن من العمل، لكن للأغراض الطبية فقط، مزج البعض من شراب “الويسكي” مع العسل.
وداوم ريد على استخدام العسل وماء ساخن وكان دائما مايشرب الويسكي وبعد مرور 52 يوما أعلن عن شفائه من المرض
وقال ريد أن سبب شفائه يعود إلى العسل وماء ساخن وقد يكون الويسكي دور كبير أيضا .
يذكر أن بلدنا اليمن تشتهر باجود انواع العسل في العالم .
كانت هذه تفاصيل خبر بريطاني شفي من فيروس كورونا يفاجئ الجميع ويكشف عما استخدمه "تشتهر به اليمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.