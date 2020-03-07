شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف تمت معاقبته...القبض على مقيم يمني وضع صورة "عبدالملك الحوثي" بعملة سعودية في مدينة جدة"صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الاجهزة الامنية السعودية بانها تمكنت من القى القبض على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو وهو واضع صورة لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي على عملة ورقية سعودية من فئة 500 ريال. وحسب وسائل اعلام سعودية بان قوات الامن احالت المقيم اليمني الى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبة عليه. جديد "الخليج 365" Advertisements وحسب ما تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان المقيم اليمني يدعي "عبود الشرعبي" .

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