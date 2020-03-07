عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 12 حالة كورونا في مصر..والصحة تعلن الطوارئ

السبت 7 مارس 2020

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أكدت وزارة الصحة المصرية على اكتشاف 12 حالة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية بين الأقصر وأسوان، وكان السبب فى نقل العدوى مواطنة أمريكية من أصل تايواني، وقامت الصحة المصرية بفرض الحجر الصحي، والفحص لكافة المتواجدين.

أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستشكل غرفة عمليات لمتابعة تطورات فيروس كورونا، مع اتخذها مصر قرارًا بفرض قيود على توريد الكمامات الطبية إلى خارج البلاد.