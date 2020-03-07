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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشطيري: الجنوب مع التحالف العربي بقيادة السعودية
الجمعة 6 مارس 2020
الخليج 365
قال فضل محسن في تغريدة على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، اليوم الجمعة، إن "أبناء الجنوب العربي أثبتوا طيلة الـ 5 سنوات أنهم مع مشروع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية".
مؤكداً في تغريدة على أن أبناء الجنوب مع مشروع التحالف العربي بقيادة السعودية، وتساءل: "إلى متى سيظل أبناء الجنوب تحت مطرقة فساد حكومة الشرعية الإخوانجية وسَنْدَانُ حرب تحرير الشمال من حكومة الحوثي الشيعية؟".
وحذر الشطيري من خيانة حكومة الشرعية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن "حكومة الشرعية تخون السعودية".
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