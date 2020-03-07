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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. سقوط 42 حوثي جنوب الحديدة
الجمعة 6 مارس 2020
الخليج 365
تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة، وذلك أثناء محاولة تسلل إلى بعض المواقع في مديريات الدريهمي، والتحيتا، والفازة "جنوب الحديدة"، لكنها واجهت هجوم مباغت من القوات المشتركة في جبهة صلب نهم.
أسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد كبيرٍ من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وإحراق مدرعة قتالية بما فيها من أسلحة وذخائر متنوعة، وأكدت المصادر بمستشفيات الحديدة، أن القتلى أكثر من 14 شخصا والمصابين 28.
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