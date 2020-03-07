شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي بالعاصمة عدن يفاجئ اليمنيين بهذا الخبر الصادم حول المرتبات ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرجع مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تأخر صرف رواتب موظفي قطاعات الدولة لشهر فبراير لخلل فني دون تسميته. جديد "الخليج 365" Advertisements ونفى المصدر في حديثه لـ "الموقع بوست" أن يكون سبب تأخر صرف الرواتب متعلقاً بالسيولة المالية، فهي مستقرة بالبنك المركزي. وأشار إلى أن رواتب فبراير ستُصرف خلال الايام القليلة القادمة بعد تجاوز الخلل الفني الحاصل

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