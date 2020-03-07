هل تذكرون الفنان السوري قصي خولي...لن تصدق كيف ظهرت زوجته لأول مرة أمام الاعلام ..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements عد أن أطلت ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ مؤخراً بصورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كان لافتاً فيها للمتابعين أطلالتها بشعرٍ أبيض، والذين علقوا على هذا الأمر متسائلين عن سبب عدم لجوئها إلى الصبغة.

لم تتغاضى الحمداني عن هذه التعليقات، إذ ردت على إحدى المتابعات التي قالت لها: "أنا مو كبيرة وفيني شيب مع إني أهتم بنفسي وكثرة الصبغة تسبب تلف للشعر كثير استحي منو"، قائلةً: "ما في داعي تستحي... حبي نفسك كما أنت".

كما كتبت فتاة أخرى على صورة الحمداني "حلو بس ليش ما تصبغي شعرك ما في شي يستأهل تهملي في حالك"، وكان ردها: "الشيب مش علامة إهمال للنفس، عدم صبغه هو تصالح مع النفس".

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