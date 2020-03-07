شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يزف بشرى سارة لليمنين بموعد هطول الأمطار خلال مارس الجاري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - زف فلكي يمني، اليوم الجمعة، بشرى سارة بالمناطق الموعودة بهطول الأمـطـار خلال مـارس الـجـاري.
وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب على صفحته بالفيسبوك، رصده محرر “نيوز ماكس1″، إن أجزاء من المُرتفعات الجبلية قد تشهد هطول أمطار رعديه مُتفرقة اعتبارا من بداية النصف الثاني من شهر مارس الجاري؛ وفقاً للمؤشرات الجوية.
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وأشار الى أنه من المحتمل تزايُد فُرص تشكُل خلايا من السُحب الركامية والماطرةِ على بعض المناطق من السهول الغربية، خلال الأيام القليلةِ القادمة، فيما تبقى الأجواء صحوه غالباً إلى غائمة جزئياً أحياناً على معظم المناطق من البلاد حتى حلول موعده.
وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية توقع بتشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية.
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