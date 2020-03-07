شكرا لقرائتكم خبر عن تطوّر خطير وغير محسوب العواقب.. ابن سلمان يعتقل عمّه الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود وآخرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

وكان “العهد الجديد” كشف مفاجأة من العيار الثقيل عن اعتقال السلطات السعودية أميرين كبيرين.

وأورد “العهد الجديد” في تغريدةٍ مختصرة أن أحد الأميرين المُعتقلين من كبار العائلة، وعضو في هيئة البيعة.

وأكد الحساب الشهير أنه سينشر التفاصيل لاحقاً بعد تأكدها.

من جهته، أكدّ المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” صحة ما نشره “العهد الجديد”, وقال في تغريدةٍ على حسابه بتويتر إنّ مصادره تؤكد كلام “العهد الجديد”.

وأضاف أن “الأميرين أخطر من يمكن أن يتعرض للاعتقال”.