شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إخراج قوات الشرعية وتشكيل لجان شعبية من أبناء القبائل وفتح الطريق أمام الحوثيين.. تفاصيل اتفاق سلام جديد وقعه الحوثيون مع كبار مشائخ مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثي وقعت اليوم الجمعة اتفاق سلام جديد مع عدد من كبار مشائخ مأرب شرقي البلاد.

وأعلن عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثي بصنعاء أمين عاطف توقيع اتفاق سلام مع كبار مشائخ مأرب، في حد تعبيره.

جديد "الخليج 365"

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اتفاق وقعه الحوثيون مع مشائخ مأرب

ولم يكشف عاطف عن بنود الاتفاق، لكن أنباء كانت قد تداولتها وسائل إعلامية حول بنود التفاهمات التي تجري بين مشائخ مأرب وجماعة الحوثيين تفيد أن من هذه البنود إخراج قوات الشرعية، وتشكيل لجان شعبية من أبناء القبائل لتأمين مناطقهم، والسماح بمرور قوات صنعاء عبر أراضي القبائل دون أي اعتراض.

وسبق أن وقعت جماعة الحوثيين اتفاق مع قبائل في مديرية رغوان شمال مدينة مأرب ،في ظل أنباء تحدثت عن تفاعلا كبير يبده مشائخ مأرب المؤثرين مع جماعة الحوثي من أجل توقيع اتفاق سلام مشارك يجنب مناطقهم ويلات الحرب.