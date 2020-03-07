عـــــاجل : اعتقال وزير الداخلية السعودي واتهامه بالخيانة (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ان السلطات السعودية قامت باعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الحالي.
وأشارت الى ان السلطات #السعودية تتهم أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف
وعبدالعزيز بن سعود بالخيانة العظمى .
جديد "الخليج 365"
مؤكدة ان حرس الديوان الملكي السعودي اعتقل الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف صباح أمس الجمعة.
وقالت: إن حرس الديوان الملكي اعتقل الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف وفتش منزليهما.
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