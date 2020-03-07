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عدن - ياسمين التهامي - الصحة العالمية: موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جديد "الخليج 365"

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وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2873 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفارق 99 شخصا الحياة بهذا الفيروس"​​​.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

وأكدت المنظمة أن حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وأملت المنظمة في أن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف.

