شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الرئيس أثناء محاولته الهروب من السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني إن السعودية اعتقلت رئيس فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، محمد اليدومي أثناء محاولته مغادرة المملكة. ونقل الموقع عن مصادر إعلامية يمنية قولها أن السعوديين اعتقلوا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أثناء محاولته مغادرة المملكة بشكل غير قانوني. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار الموقع إلى أن السعوديين سبق أن وضعوا الرئيس اليمني المنفي عبد ربه منصور هادي مع أبنائه والوزراء والمسؤولين العسكريين تحت الإقامة الجبرية ومنعوهم من مغادرة البلاد.

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