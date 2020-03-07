شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل : صحف أمريكية تكشف تفاصيل إعتقال الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف بتهمة تستوجب الإعدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتقل أحد كبار أعضاء العائلة المالكة وابن عمه ولي العهد السابق لأسباب غير مفسرة.

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وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن ما وصفته بالأمير الكبير، الأمير أحمد بن عبد العزيز، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد قد كان لفترة من الوقت الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد إلى العرش، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن اعتقال الأمراء تم بتهمة الخيانة العظمى وهي تهمة تستوجب الإعدام في المملكة.

وأضافت الصحيفة إن اعتقال الشخصين اللذين وصفتهما بأنهما “من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة من شأنه تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش.”

وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر أن حراسا من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة “الخيانة”.

كما ذكرت المصادر أن الرجلين اللذين كانا يوما من الأيام على طريق الوصول إلى العرش، أصبحا مهددين الآن بالسجن أو الإعدام.

ولي العهد السابق الذي تم القبض عليه، محمد بن نايف، هو أيضاً وزير الداخلية السابق والمفضل منذ فترة طويلة لواشنطن.

لقد كان فعلياً قيد الإقامة الجبرية منذ أن عزله من هذه المناصب ولي العهد الحالي محمد بن سلمان في عام 2017. ولم يتضح سبب اعتقاله.

كما تم اعتقال شقيقه الأصغر الأمير نواف بن نايف بحسب الصحيفة, ورفض مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن التعليق.

وتأتي الاعتقالات في لحظة حساسة للمملكة والعائلة المالكة.