شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي تفاجئ الجميع وتكشف عن القاتل الحقيقي لمؤسس المليشيات "حسين الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي في قناة المسيرة التابعة للحوثيين، علي ظافر، عن وثائق أمريكية تم العثور عليها تكشف من وراء قتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

جديد "الخليج 365"

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وقال ظافر في تغريدة على تويتر، “وثائق أمريكية تم العثور عليها تكشف أن وحدة خاصة مدربة أمريكيا وتتبع الأمن المركزي بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح كان لها الدور المباشر في قتل حسين بدر الدين الحـوثي في ١٠ سبتمبر ٢٠٠٤م في مران التابعة لمديرية حيدان غرب محافظة صعدة”.

وأشار ظافر في نهاية تغريدة إلى أن هناك المزيد من المعلومات سيتم الكشف عنها لاحقاً.