شكرا لقرائتكم خبر عن أقتربت ساعة الصفر.. اعلان حالة الطوارئ الان في مأرب وانفجارات وهجوم صاروخي وجوي يعصف بمعسكرات التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية في مدينة مأرب سماع دوي انفجارات عنيفة عصر اليوم، جراء قصفٍ استهدف معكسرات الرويك وتداوين وصحن الجن.

واوضحت المصادر ان معكسر الرويك وتداوين وصحن الجن تعرضا للقصف أثناء اجتماعات متفرقة لقيادات قوات هادي والاصلاح الموالية للتحالف في مأرب.

جديد "الخليج 365"

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والمح مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ”الجديد برس” إلى ضلوع دولة الإمارات في عملية قصف معسكرات الرويك وتداوين وصحن الجن التابعين لقوات حكومة هادي في مأرب.

من جانبه قال الناشط الإعلامي علي النسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ان اربعة انفجارات يعتقد انهما قصف صاروخي هزت منطقة مارب عصر اليوم.

واضاف النسي ان انفجاران اثنان استهدفا معسكر الرويك في حين استهدف الانفجاران الاخران غرب قاعدة صحن الجن العسكريه.

وتحدث ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي عن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على معسكري الرويك وتداوين القريبين من مدينة مأرب، إلا ان قوات صنعاء لم تتبنى ذلك رسميًا حتى اللحظة .