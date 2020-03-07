شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تطور خطير... اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية وعدد من الامراء ..."اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

جديد "الخليج 365"

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ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

وكان “العهد الجديد” كشف مفاجأة من العيار الثقيل عن اعتقال السلطات السعودية أميرين كبيرين.

وأورد “العهد الجديد” في تغريدةٍ مقتضبة رصدها "الخليج 365" ” أن أحد الأميرين المُعتقلين من كبار العائلة، وعضو في هيئة البيعة.

وأكد الحساب الشهير أنه سينشر التفاصيل لاحقاً بعد تأكدها.

من جهته، أكدّ المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” صحة ما نشره “العهد الجديد” .

وقال في تغريدةٍ رصدها هنا عدن ” إنّ مصادره تؤكد كلام “العهد الجديد” .

وأضاف أن “الأميرين أخطر من يمكن أن يتعرض للاعتقال”.