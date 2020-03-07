شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعتقال وزير الداخلية السعودي والأمير احمد بن عبدالعزيز ومجموعة أخرى من الأمراء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خبر اعتقال أميرين كبيرين، أحدهما من كبار عائلة آل سعود، وعضو في هيئة البيعة.
جديد "الخليج 365"
واكد حساب العهد الجديد في تغريدة رصدها “الجديد برس”، اعتقال الأمير (أحمد بن عبدالعزيز)، أحد كبار أمراء آل سعود، وأخطر من يعتقلهم ابن سلمان. واعتقال وزير الداخلية السعودي، الأمير (عبد العزيز بن سعود).
واضاف انه تم اعتقال (مجموعة أخرى من الأمراء) ، مشيرا إلى ان تفاصيل وأسباب الاعتقال مثيرة، لاحقاً.
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