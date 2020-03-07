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عاجل : اعتقال وزير الداخلية السعودي والأمير احمد بن عبدالعزيز ومجموعة أخرى من الأمراء

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خبر اعتقال أميرين كبيرين، أحدهما من كبار عائلة آل سعود، وعضو في هيئة البيعة.

 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واكد حساب العهد الجديد في تغريدة رصدها “الجديد برس”، اعتقال الأمير (أحمد بن عبدالعزيز)، أحد كبار أمراء آل سعود، وأخطر من يعتقلهم . واعتقال وزير الداخلية السعودي، الأمير (عبد العزيز بن سعود).

 

 

واضاف انه تم اعتقال (مجموعة أخرى من الأمراء) ، مشيرا إلى ان تفاصيل وأسباب الاعتقال مثيرة، لاحقاً.


 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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