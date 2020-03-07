شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشيخ سلطان العرادة يفاجئ الجميع ويكشف عن الدور الحقيقي للإمارات في التحالف العربي ..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، انتقادات شديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جراء استهدافها للجيش وتنفيذها مشاريع تأمرية على الشرعية الدستورية.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللواء العرادة صارح قيادات عسكرية وقائد التحالف العربي في مأرب، بما تقوم به الإمارات من استهداف مباشر وغير مباشر للشرعية الدستورية وقوات الجيش الوطني في المحافظات المحررة.

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وقالت المصادر في تصريح لـ " أحداث نت " اليوم، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز الموالي للإمارات، غادر الاجتماع الذي عقد أمس بسبب الانتقادات التي وجهها محافظ محافظة مأرب للامارات.

وأضافت المصادر بأن بن عزيز عبر عن رفضه وغضبه ،لاتهامات محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرداة لأبوظبي بالتأمر على الشرعية والتخطيط للإنقلاب عليها ، وغادر قاعة الاجتماع قبل انتهائه بساعة .

وضم الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس الأركان الفريق صغير بن عزيز وقيادات من التحالف والقيادات الميدانية عقب تهديد القيادات الميدانية بالتعامل مع رئيس الأركان صغير بن عزيز كعدو .

ويعد الفريق الركن صغير بن عزيز من القيادات المدعومة من قبل الإمارات والمحسوبة على الرئيس الراحل عفاش وأوكل لها أدوار مهمة للقضاء على ثورة الشباب الشعبية في العام ٢٠١١م وكان الموكل من قبل النظام السابق للقضاء على الفرقة وآل الأحمر في حرب عرفت باسم حرب صوفان .