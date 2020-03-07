شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق انها بشرية "حورية الأرض" جمعت بين جمالين وأطاحت بالإعلامية "علا الفارس".. مذيعة جديدة تظهر على قناة الجزيرة ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع اجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الحسناء سلمى الجمل. وظهرت الاعلامية الفلسطينة سلمى الجمل في اطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للاخبار . جديد "الخليج 365" Advertisements واعتبر متابعون الاعلامية سلمى الجمل اضافة نوعية للاعلام العربي ، ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص . وأطلق عليها بعض المتابعين، لقب "حورية الأرض" معتبرين جمالها يفوق جمال الإعلامية الأردنية "علا الفارس". الجدير بالذكر، أن جمهور واسع من الخليجيين والمتابعين للمشاهير، يهتمون كثيرًا بجمال الإعلاميات والمقارنة بينهن.



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