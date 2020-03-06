وفد مجلس النواب يلتقي النائبة عن اليسار الألماني "ساكلين ناستيك" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

استعرض رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم ، في برلين، مع النائبة عن اليسار الألماني وعضو لجنة حقوق الإنسان ساكلين ناستيك مستجدات الاوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.



وأشار البركاني الى الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وأعمال التهجير القسري وتفجير المنازل ومصادرة الحريات وتعطيل مؤسسات الدولة والاعتقالات التعسفية، وأحكام الإعدامات بحق السياسيين والصحفيين ونشطاء الرأي وانتهاجها ثقافة الكراهية علاوة على قيامها بنهب الممتلكات الخاصة والعامة وفرض الجبايات على المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب ان تلك الممارسات ضاعفت من معاناة المواطنين وساهمت في تعميق جراح الشعب اليمني.

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منوها بالاعمال الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة في اليمن، وقال ان الامم المتحدة تواجه عراقيل متعددة في أعمالها الانسانية بمناطق سيطرة الحوثيين وفقا لتقارير أممية، في ظل حاجة السكان الماسة للغذاء.

محذرا من تضاعف الأزمة الانسانية في اليمن جراء رفض جماعة الحوثي الجنوح للسلام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام المستدام المرتكز على المرجعيات الثلاث، التي تشكل القاعدة للانطلاق نحو بناء اليمن الديمقراطي القائم على الشراكة الحقيقية.

كما تطرق البركاني لكارثة زراعة الألغام وكلفتها البشرية والاقتصادية ومآلاتها على مستقبل الأجيال القادمة بالإضافة للانتهاكات الحوثية بحق الاطفال وتجنيدهم وتحويل المدارس الى معسكرات وحرمانهم من التعليم.

من جانبها أكدت "ساكلين" العمل من خلال لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني في مساعدة اليمن للخروج من أزمته الراهنة، معبرة عن وقوف ألمانيا بكافة مؤسساتها مع الشعب اليمني وقيادته الشرعية ودعم فرص إحلال السلام وتحقيق الاستقرار.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي واعضاء المجلس زيد الشامي وعلي المعمري وعمر العمودي وسفير اليمن في برلين الدكتور يحيى الشعيبي.