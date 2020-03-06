أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 6 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

انتفاضة لسائقي الباصات ضد محور تعز https://www.elyamnelaraby.com/464664/ التحالف يُغير على مواقع للحوثيين بصرواح مأرب https://www.elyamnelaraby.com/464665/ لقاء بمطار الريان الدولي للتوعية بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/464666/ Advertisements نشرة أسعار العملات لمساء الجمعة في المكلا.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/464667/ نعمان يكشف الحقائق ويفضح كذب الإخوان بشأن تعز https://www.elyamnelaraby.com/464670/ ميليشيا الإخوان توجه بطرد صحفي من مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/464672/ معين عبدالملك يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن https://www.elyamnelaraby.com/464673/ "شباب وأطفال اليمن" تتفقد أوضاع السكان في منطقة "خرد عقيق" في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/464676/ انتقالي حضرموت يقر تشكيل لجان مجتمعية للدفاع عن المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/464678/ التجنيد الإجباري والمجهود الحربي يتصدران انتهاكات الحوثيين بمناطق سيطرتهم "تقرير" https://www.elyamnelaraby.com/464681/

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