شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على مساكن ومزارع المواطنين جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 قالت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية قصفت اليوم الجمعة القرى السكنية ومزارع المواطنين في المديرية جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية.

Advertisements وأفادت المصادر إن المليشيات قصفت القرى السكنية المأهولة بالسكان غرب المدينة بقذائف مدفعية الدبابات بشكل هستري . وأكدت المصادر أن المليشيات قصفت قرى سكنية أخرى ومزارع المواطنين جنوب المدينة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120، مسببه حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين والسكان. يذكر أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين من أبناء الحديدة حيث تستمر بقصف القرى والأحياء السكنية بشكل يومي مواصلة خرقها لاتفاق استوكهولم .

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