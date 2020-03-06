شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محو الأمية في المهرة يختتم دورة المهارات الحرفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المهرة دورة تدريبية حول المهارات الحرفية النسوية، نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا على مدى 12 يوما.



وأكدت وكيل المحافظة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، على أهمية الدورات لإكساب المرأة المهارات الحياتية وتعزيز المهارات النسوية.

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