شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بترومسيلة تزود جمرك ميناء المكلا بمولد كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا تسلمت إدارة جمرك ميناء المكلا صباح أمس مولدا كهربائيا [ PERKINS ] مقدم من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول " بترومسيلة " .

Advertisements وأعرب مدير إدارة جمارك ميناء المكلا حبشي عبد نصيب عن امتنانه لجهود شركة بترومسيلة في تقديم هذا الدعم الذي سيحل إشكالية كبيرة تعرقل حركة العمل في الجمارك . وأشار نصيب إلى أن حصول إدارة الجمارك على هذا المولد سيسهم في التسريع بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالمواطنين والتجار التي تتعثر بسبب انقطاع التيار الكهربائي وخصوصا في فصل الصيف. حضر عملية التسليم المهندس سالم باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ومشرف التخلص الجمركي بميناء الضبة علي خرد ومنسق التخليص نبيل باشراحيل ومنسق علاقات شركة بترومسيلة بالضبة سالم باثقيلي.

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