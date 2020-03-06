انتقالي حضرموت يقر تشكيل لجان مجتمعية للدفاع عن المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت أعضائها وأنصارها وأبناء المحافظة كافة لليقظة والاستعداد التام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المحافظة جراء انهيار جيش الشرعية في المحافظات الشمالية المجاورة وتسليمه المناطق والمعسكرات لمليشيات الحوثي .

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وأكدت القيادة في اجتماع لها عقدته اليوم الخميس بمقر القيادة بالمكلا، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ، والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، مطالبة المواطنين في مختلف المديريات بتشكيل لجان مجتمعية تراقب وترصد التحركات المشبوهة وتبلغ بها الاجهزة الأمنية .

واستشعارا منها بالمسؤولية، واسهاما منها في استقرار المحافظة وحمايتها من أية مخاطر أمنية، أقرت القيادة المحلية في اجتماعها الذي حضره نائب رئيس القيادة بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، والدكتور حسن صالح الغلام نائب الرئيس لشؤون تنسيقية الجامعات، وعضوا الجمعية الوطنية، الأستاذان عوض بن جميل ، وحسن باسمير، تفعيل عمل اللجان المجتمعية في مدينة المكلا، ودعتها للمناوبة الليلية والنهارية في الأحياء السكنية، مؤكدة على ضرورة التحلي باليقظة وأن يكون الجميع عيونا للأجهزة الأمنية .

كما وجّه الاجتماع القيادات المحلية في بقية المديريات إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتشكيل لجان شعبية في مختلف الأحياء .

وعبرت القيادة المحلية عن ثقتها في قدرة وكفاءة النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التحديات، مبدية استعداد أعضائها وأنصارها لمؤازرتها ودعم جهودها في تثبيت الأمن والاستقرار والدفاع عن حدود حضرموت، إذا اقتضت الضرورة.