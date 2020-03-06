"شباب وأطفال اليمن" تتفقد أوضاع السكان في منطقة "خرد عقيق" في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020
الخليج 365 - المكلا
تفقد محافظ حضرموت في حكومة شباب وأطفال اليمن المخترع عوض باحميش اوضاع الأهالي داخل منطقة "خرد عقيق" التابعه لمديرية الشحر بمحافظة حضرموت وذلك بعد تلقيه اتصال من نائب مدير ملتقى ارياف الشحر الاجتماعي عبدالله العليي.
وخلال الجولة التفقديه لمنطقة "خرد عقيق" اطلع محافظ الشباب إلى وضع المنطقة التي يرثى لها حيث وجد انها تفتقر الى أبسط مقومات الحياة منها "الماء والتعليم والصحة" وذلك لأن المنطقة تقع في المركز ويحيط بها عدد كبير من القرى التي يبلغ سكانها مايزيد عن 《1500》 نسمة ، علما بأن المنطقه تبعد عن مدينة الشحر مايزيد عن ساعتين .
وبدأ محافظ الشباب جولته التفقديه من المدرسة والتي تعاني من نقص في الكادر التعليمي والتي يصل مستوى التعليم فيها الى الصف السادس فقط مما يؤدي الى تخلف عدد كبير من الطلاب لترك التعليم والمضي الى المجهول.
كما وتفقد محافظ الشباب المركز الصحي الوحيد في المنطقة والذي وصفه أنه مبنى لم يعد يصلح لاستقبال المرضى وأنه بحاجة لأعادة الترميم والى مختبر مجهز بكل المعدات الطبية الحديثه .
وخلال الجولة التفقدية لمحافظ حكومة الشباب والتي رافقه فيها أ. عبدالله العليي وأ. العبد العليي مدير ملتقى ارياف الشحر تم الأطلاع على بئر المنطقة والذي تعطل عن العمل منذ امد بعيد مما اضطر السكان الى ان يستاجروا بوزة لتأتي لهم بالماء كل ثلاثه ايام.
وأكد محافظ حكومة الشباب المخترع: عوض باحميش ان حكومة شباب وأطفال اليمن بقيادة محمد عبدالله جميع ستعمل جاهده من اجل توفير كل المتطلبات اللازمة وانها ستقف لجانبهم الى ان تحل هذه الأزمة.
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