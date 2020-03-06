شاهد.. لن تصدق كيف كان مصيرة المرعب.. سعودي عض زوجته بقوة وهذه نهايته (تفاصيل صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - قضت ة بجرح عميق في كتفها الأيسر ما تسبب في وجود نزيف شديد، بالإضافة إلى وجود ندبات جراء ضرب عنيف.

وأوضحت المصادر بأن القاضي استدعى الزوج الذي تم إيقافه وواجهه بالاتهامات، فبرر فعلته بأنه يعاني عصبية شديدة ولا يعرف سبب إقدامه على ذلك وأنه نادم على فعلته، لتحال القضية للجنة الصلح إلا أنه لم يصل الزوجان إلى حل فرفع تقرير إلى القاضي بذلك. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت إلى أن القاضي أكد بأن ما فعله الزوج يخالف الأنظمة العامة، وأصدر حكما بالسجن والجلد بعد أن حدد التقرير الطبي مدة العلاج بشهر، مبينة أن القاضي راعى في حكمه أن الزوج ليس له سابقة.

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