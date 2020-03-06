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أم تقتل طفلتها خنقا وترميها في القمامة

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم زوجة مصرية تجردت من مشاعر الأمومة علي خنق طفلة الخطيئة حتي الموت خوفا من افتضاح أمرها أمام زوجها المحبوس في قضية مخدرات.
وتعود الواقعة عندما حملت في الطفلة عن طريق علاقة محرمة مع عشيقها، حيث قتلت طفلتها خنقا فور ولادتها لإخفاء جريمتها.

وألقت السيدة جثة طفلتها المولودة بين القمامة في الموسكي، حيث عثر الأهالى على جثة الضحية، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة الذى هرع رجاله لمكان البلاغ لفحصه.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وبمراجعة الكاميرات وجد رجال الشرطة أن سيدة منتقبة نزلت وألقت جثة الطفلة في القمامة، حيثث أجريت التحريات اللازمة حتي تم القبض على السيدة التي اعترفت بجريمتها خلال التحقيقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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