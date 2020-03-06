شكرا لقرائتكم خبر عن أم تقتل طفلتها خنقا وترميها في القمامة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدم زوجة مصرية تجردت من مشاعر الأمومة علي خنق طفلة الخطيئة حتي الموت خوفا من افتضاح أمرها أمام زوجها المحبوس في قضية مخدرات.
وتعود الواقعة عندما حملت في الطفلة عن طريق علاقة محرمة مع عشيقها، حيث قتلت طفلتها خنقا فور ولادتها لإخفاء جريمتها.
وألقت السيدة جثة طفلتها المولودة بين القمامة في الموسكي، حيث عثر الأهالى على جثة الضحية، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة الذى هرع رجاله لمكان البلاغ لفحصه.
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وبمراجعة الكاميرات وجد رجال الشرطة أن سيدة منتقبة نزلت وألقت جثة الطفلة في القمامة، حيثث أجريت التحريات اللازمة حتي تم القبض على السيدة التي اعترفت بجريمتها خلال التحقيقات.
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