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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان.. شركة النفط تشتكي من التحالف لأحتجازها السفن المحملة بالنفط ..(توقع ازمة نفط خلال ايام قريبة)...تفاصل

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الجمعة، وصول السفينة (داماس) المحملة بكمية (29,499) طن من مادة الديزل ، الى غاطس ميناء الحديدة بعد أن تم احتجازها لدى تحالف العدوان لمدة 20 يوما عرض البحر.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز “10” عشر سفن نفطية عرض البحر بلغ مدة احتجاز أولاها أكثر من “116” يوما وبلغت الكميات المحتجزة على تلك السفن كمية”142,913″ من مادة البنزين ، وكمية “148,410” طن من مادة الديزل فضلا عن سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي ويمنعها من الدخول الى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وذلك إمعانا منهم في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية”.

جديد اب برس​

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وجاء في البيان: وذلك على الرغم من خطاب المبعوث الأممي الى اليمن في إحاطته أمام مجلس الأمن في تاريخ 16يناير 2020م علاوة على احاطته السابقة في 22 من شهر اكتوبر من العام الماضي والذي تحدث عن أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون اية عوائق …. الخ.

إلى ذلك وجّه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة المشار اليها للربط في الرصيف المناسب وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الاجراءات اللازمة.