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وردنا الأن::أنباء عن اعتقال أميرين كبيرين “وبن سلمان يصاب بلرعب “أخطر من يمكن أن يتعرض للاعتقال”

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن::أنباء عن اعتقال أميرين كبيرين “وبن سلمان يصاب بلرعب “أخطر من يمكن أن يتعرض للاعتقال”

كشف حساب “العهد الجديد” على موقع “تويتر”، مفاجأة من العيار الثقيل عن اعتقال السلطات أميرين كبيرين.

وأورد “العهد الجديد” في تغريدةٍ مقتضبة رصدتها “وطن” أن أحد الأميرين المُعتقلين من كبار العائلة، وعضو في هيئة البيعة.

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأكد الحساب الشهير أنه سينشر التفاصيل لاحقاً بعد تأكدها.

حقا
من جهته، أكدّ المغرّد السعودي الشهير ”مجتهد“ صحة ما نشره ”العهد الجديد“
وقال  ٍ تغريدةرصدتها ”وطن“ إنّ مصادرهتؤكد كلام ”العهد الجديد“
وأضاف أن ”الأميرين أخطر من يمكن أن يتعرض لل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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