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عدن - ياسمين التهامي - هـــــام.. وردنا الان..... علماء الفلك في المملكة يحددون ...أبريل المقبل ...اصطدام هذا الكوكب على الارض (تفاصيل)

نفت الجمعیة الفلكیة بجدة الأنباء المتداولة بشأن اصطدام

كویكب بالأرض في أبریل المقبل. وأوضح رئیس الجمعیة،

ماجد أبو زاھرة، أن الكوكب سیحلق قرب الأرض یوم

الأربعاء 29 أبریل، عند الساعة 56:11ً صباحا على

مسافة 589.290.6 كلم، ما یعني أنھ سیكون ً بعیدا وخافتًا

جدا وغیر َ مشاھد بالعین المجردة، وسیعبر بسلام. وقال أبو جديد اب برس​ Advertisements ​ زاھرة إن الكوكب ُصنف كجسم محتمل الخطورة لأنھ سیمر

بالقرب من مدار الأرض ولیس لأنھ سوف یصطدم بھ، كما

أنھ لیس ً مدرجا حالیًا في قائمة وكالة ناسا للأجسام المحتمل

اصطدامھا بالأرض في المستقبل.

وأكد أنھ لا یوجد كویكب أو مذنب كبیر سوف یصطدم

بالأرض في أي وقت في المستقبل القریب، لافتاً إلى أن

الكویكبات المعروفة التي یُحتمل أن تشكل خطورة لھا

فرصة ضعیفة للاصطدام بالكرة الأرضیة خلال الـ100

سنة القادم

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