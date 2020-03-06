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عــــــــــــــــــــاجل.. وردنا من محافظة مأرب اخبار بهجمات مفاجئة والضرب بشتى انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة .والطائرات تملأ سماءها.(تفاصيل+صور)

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020?

عــــــــــــــــــــاجل.. وردنا من محافظة مأرب اخبار بهجمات مفاجئة والضرب بشتى انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة .والطائرات تملأ سماءها.(تفاصيل+صور)

هزت انفجارات عنيفة , مساء اليوم الجمعة , مدينة مأرب .
وقال سكان محليون في المدينة: إن انفجارات عنيفة هزت المدينة مساء الجمعة  .

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتحدث ناشطون عن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على معسكري الرويك وتداوين القريبين من المدينة , غير أن قوات صنعاء لم تعلن بعدُ عن ذلك .

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