شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــــــــــــاجل.. وردنا من محافظة مأرب اخبار بهجمات مفاجئة والضرب بشتى انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة .والطائرات تملأ سماءها.(تفاصيل+صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020? عــــــــــــــــــــاجل.. وردنا من محافظة مأرب اخبار بهجمات مفاجئة والضرب بشتى انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة .والطائرات تملأ سماءها.(تفاصيل+صور) هزت انفجارات عنيفة , مساء اليوم الجمعة , مدينة مأرب .

وقال سكان محليون في المدينة: إن انفجارات عنيفة هزت المدينة مساء الجمعة . جديد اب برس​ Advertisements ​ وتحدث ناشطون عن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على معسكري الرويك وتداوين القريبين من المدينة , غير أن قوات صنعاء لم تعلن بعدُ عن ذلك .

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