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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020? صورة ل (عبدالملك الحوثي) في المملكة وشرطة جدة تطيح باليمني المقيم صاحب هذا العمل ....تفاصيل+صورة ضبطت ⁧الجهات الأمنية⁩ بجدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي. جديد اب برس​ Advertisements ​

وعلى الفور، تمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

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