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صورة ل (عبدالملك الحوثي) في المملكة وشرطة جدة تطيح باليمني المقيم صاحب هذا العمل ....تفاصيل+صورة

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020?

صورة ل (عبدالملك الحوثي) في المملكة وشرطة جدة تطيح باليمني المقيم صاحب هذا العمل ....تفاصيل+صورة

ضبطت ⁧الجهات الأمنية⁩ بجدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وعلى الفور، تمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

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