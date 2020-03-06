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عدن - ياسمين التهامي - في ظل الحروب و الأزمات التي تشهدها البلدان العربية، إليكم أكثر وأقل البلدان العربية حرية:(تفاصيل)

كثر وأقل البلدان العربية حريةRT

أصدرت منظمة فريدوم هاوس (freedom house) ترتيبها السنوي لأكثر دول العالم حرية وأكثرها قمعا. للعام الرابع عشر على التوالي، تبين أن الحرية العالمية قد انخفضت، إذ شهدت 64 دولة انخفاضا في الحرية، في حين تقدمت 37 دولة فقط في الاتجاه الصحيح نحو بلد أكثر حرية. تعبر مؤشرات الديمقراطية عن النسب المئوية لمدى ضمان الدول لحقوق مواطنيها السياسية والمدنية، حيث تدل زيادة النسبة على زيادة معدل الحرية في البلاد وبالعكس. جديد اب برس​ Advertisements ​ عربيا احتلت تونس المرتبة الأولى بنسبة مئوية وصلت إلى 77% من حيث ضمانها للحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، في حين جاء كل من جزر القمر ولبنان في المرتبة الثانية بنسبة 44% بينما جاء كل من الأردن والمغرب في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 37%. على الجانب الأخر جاءت سوريا في المرتبة الأخيرة عربيا بنسبة 0% وذلك في ظل الحرب الذي تشهدها البلاد منذ عام 2011. بينما جاءت كل من الصومال والسعودية في المرتبة قبل الأخيرة بمؤشر ديمقراطية لم يتجاوز 7%. بينما جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة ما قبل الأخيرة بنسبة لم تتجاوز 9% واليمن في المرتبة الرابعة ما قبل الأخيرة بنسبة 11%.

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