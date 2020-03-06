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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل . وردنا الأن تفاصيل نتيجة الاجتماع اللذي صدر من اجتماع قياديين بارزين (صورة + تفاصيل )

جمع لقاء تاريخي هو الأول من نوعه كلا من الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، والقيادي المؤتمري الكبير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، والقيادي الجنوبي البارز محمد علي احمد احمد.

جديد اب برس​

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وجاء اللقاء الذي عقد أمس في القاهرة، عقب سلسلة من اللقاءات الهامة التي جمعت ناصر بالميسري واخر بين الميسري وبن علي.

وخلال اللقاء اعلنت القيادات الثلاث العزم على توحيد الجهود ومواصلة الحوارات السياسية. محذرة من مغبة ادعاء اي طرف سياسي تفرده بالقرار السياسي في اليمن .

واشارت القيادات الى ضرورة عدم تكرار التجارب السياسية الخاطئة والسعي صوب حوار يقبل بالجميع.