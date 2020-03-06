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عدن - ياسمين التهامي - أعراض إذا ظهرت عليك فانت مصاب بمرض القلب وعليك الذهاب للطبيب فورا

يعد القلب من أهم الأعضاء في جسم الإنسان نظرا لما يقوم به من مهام كبيرة في توفير الأكسجين إلى الجسم والأغذية أيضا , حيث أن القلب يعد مصدر الجسم وبمجرد توقفه تتوقف الحياة تماما.

ونظرا للأهمية الكبيرة والمحورية للقلب في جسم الإنسان فهناك بعض الأعراض التي من شأنها قد تتسبب في التأثير على أداء القلب وتجعله أقل تأثير مما يعرف بمرض القلب والتي نتناولها فيما يلى :-

جديد اب برس​

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التعب

عندما يشعر الفرد بالتعب والإكتئاب والقلق وفقر دم فإنه بالكاد يكون في طريقه للإصابة بمرض القلب.

الكدمات والزرقاق

فالشخص المصاب بمرض القلب عادة ما يكون في جسده بعد الكدمات او المناطق الزرقاء نتيجة وجود دم ازرق في هذه المناطق , وأشهر هذه المناطق هو الفم.

السعال

الشخص المصاب بالقلب يكون لديه سعال , وقد يكون هذا السعال مصاحب بصفير وضيق تنفس , بجانب أن السعال يتسبب في استيقاظه من النوم بسبب عدم تحمله.

تورم البطن والساقين

الأشخاص الذين لديهم مشاكل في القلب عادة ما يكون لديهم تورط في منطقة البطن والأغلب في منطقة القدمين , بجانب أن الأشخاص الممدين يكون التورم في مؤخرتهم.

ألم شديد في منطقة الصدر

يشعر الشخص المريض بالقلب بألم شديد أثناء تنفسه أو اثناء انسداد أحد صمامات القلب , حيث أن انسدادها يؤدى إلى تعب شديد للمريض يجعله يشعر بتعب شديد.

الخفقان

مريض القلب دائما ما يشعر بالخفقان , كما ان هذا الخفقان قد يسبب لها أضرار كبيرة مثل الوفاة ومفارقة الحياة.

تعتبر هذه بعد الأعراض الهامة جدا والتي تكون منتشرة عند معظم المصابين بأمراض القلب , وعليك إذا ما لاحظتها عندك أن تذهب للطبيب فورا.