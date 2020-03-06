شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تدخل الأن في منعطف خطير ومحمد بن سلمان يعتقل اثنين من كبار امراء آل سعود ..(أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال حساب "العهد الجديد" المهتم بأخبار الأسرة الحاكمة بالسعودية ، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتقل اليوم الجمعة اثنين من كبار امراء المملكة ، احدهم عضوا بهيئة البيعة .

وبحسب ما ذكرة حساب العهد الجديد فقد تم اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز ، أحد كبار امراء آل سعود ، وهو عضوا بهيئة البيعة .

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واضاف الحساب ان الأمير الثاني الذي تم اعتقاله هو وزير الداخلية ، الامير عبدالعزيز بن سعود .

وكشف الحساب ان هناك عددا من الامراء تم اعتقالهم ايضا ، لكنه لم يفصح عن معلوماتهم ، موضحا انهم سينشر مزيدا من التفاصيل لاحقا .