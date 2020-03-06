شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذة الوصفة الطبيعية تقضي تماما على الشيب والشعر الأبيض وتعيد لك روح الشباب حتى لو كان عمرك 90 عام ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشكلة الشيب والشعر الأبيض من أصعب المشاكل التي من شأنها السيطرة على نفسية المرأة خصيصًا لأنها تنظر إليها على أنها بداية على التقدم في العمر وهذا ما لا تقبله الأنثى نهائيًا، وتبحث عن شتى الطرق التي تنهي تلك الأزمة، ومن أهم الطرق هي استخدام الوصفات الطبيعية لأنها لها دور إيجابي على صحة الشعر وفروة الرأس.

علاج الشيب نهائيًا بالشاي والقهوة :

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هذة المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. توقف عن تناولها فورا وعش مرتاح البال

• فتاة تنتقم من زوجها شر انتقام .. ربطته وعاشرت عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة»

• هذة الوصفة الطبيعية تقضي تماما على الشيب والشعر الأبيض وتعيد لك روح الشباب حتى لو كان عمرك 90 عام ..شاهد

• هل تذكرون صهر ابو عصام وزوج إبنته في مسلسل "باب الحارة" .. شاهدو الفاجعة التي حدثت له يوم أمس وابكتب جميع محبيه

• أسد جبلي تزوج أنثى النمر .. وعند إنجابها أول مولود انصدم العلماء من ضخامة حجمة وشكله الغريب ..(شاهد فيديو وصور)

• عاجـــل : فيروس كورونا يصيب أجمل مذيعة على قناة روتانا خليجية .. شاهد كيف ظهرت مرتبكه وخائفه اثناء اتصالها على وزارة الصحة ... (فيديو)

• عاجـــل : صحيفة "سبق" السعودية تكشف المفاجأة الأليمة التي حدثت لمرافق أئمة الحرم المكي .. شاهد صور تهز الوجدان وتقشعر لها الابدان

• "جرثومة المعدة" التي يعاني منها الكثير حول العالم يسببها هذا الطعام الذي نتناوله كل يوم ونحن لا نعرف خطورته القاتله ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

• تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس)

Advertisements

• هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" زوجة العقيد معتز .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم .. (صور)

• وداعا لأمراض القلب والسمنة المفرطة والضعف الجنسي .. ثمرة رخصية الثمن ومتوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد

• هل تذكرون الفنانة الفاتنة "شاكيرا" .. لن تصدقو كيف كان شكلها في 1990م، وعلاقة ذلك بالفنانة نجوى كرم ..(شاهد فيديوهات مفاجئة)

• عاجـــل : السعودية الأن .. الملك سلمان يطيح بمسؤول رفيع المستوى ويغير وجه المملكة ..(تفاصيل طارئة)

• أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة ..شاهد

• أصغر مليارديرة في العالم وفنانة مشهورة تظهر في اوضاع حميمية مع صديقتها ..شاهد الصور

• هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يومياً سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ..ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال

• الفنانة ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مفاجأة جديدة حدثت في بداية حبها للفنان أحمد العواضي .. ومنى الشاذلي تنشر فيديوهات تقصم ظهر زهرة السينماء المصرية ..شاهد

---------------------------------

من الممكن الاستعانة بالعديد من الطرق الطبيعية من أجل التخلص من الشعر الأبيض ومن بينها خلطة الشاي والقهوة، والتي تساعد على إخفاء الشعيرات البيضاء، وتساعد أيضًا في منح الفروة لونًا لامعًا وصحيًا، لأن الشاي والقهوة يعملان على ترطيب خصلات الشعر وتطهير أعماق الجذور، وهذا من شأنه تسريع عملية ترطيب خصلات الشعر وتطهير أعماق الجذور، مما يسرع الدورة الدموية وينمي فروة الرأس بطريقة رائعة.

طريقة تحضير خلطة الشاي والقهوة :

يمكن تحضير خلطة الشاي والقهوة في حالة الرغبة في الحصول على شعر أسود داكن مع الاستعانة بشاي البابونج أو الزنجبيل، ويتم ذلك عن طريق :

ـ إضافة كوبين من الماء وثلاثة معالق كبيرة من البن ومعلقتين من الشاي الأسود للشعر الداكن، أو البانونج للشعر الفاتح، ووضع الخلطة على النار وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم الانتقال إلى فروة الشعر والتركيز على الخصلات البيضاء، وتركها لمدة ساعتين على الأقل، وبذلك سوف تنجح المرأة في التخلص من الشعيرات البيضاء والتألق بشعر لامع وصحي.

وينصح القيام بتلك الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل لكي تضمن المرأة بقاء الحصول على شعر مثالي دون خصلات بيضاء، ففي حالة البحث عن طريقة لتفتتيح لون الشعر بعيدًا عن الصبغة، ويمكن نقع الفروة بشاي البابونج البارد أو عصير الليمون، لضمان الحصول على نتائج إيجابية.

​​​​​