شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة تنتقم من زوجها شر انتقام .. ربطته وعاشرت عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدمت زوجة على التخلص من زوجها، لوجود خلافات بينهما، بمساعدة عشيقها، حيث عقد الاثنان العزم على التخلص منه ودبرا خطة لذلك، كان من ضمنها تقييده وإقامة علاقة جنسية كاملة أمام عينه ثم قتله.

العشيق أقر أمام قاضي المعارضات في محكمة القليوبية المصرية خلال جلسة تجديد حبسه: «انتقمت منه بالتعاون مع زوجته شر انتقام قبل قتله.. أقمنا علاقة كاملة أمام عنيه بعدما ربطناه بالحبال».

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وأضاف المتهم أنه أقام علاقة جنسية كاملة مع زوجة المجني عليه أمام عينيه بعدما قيداه بالحبال، مشيرا إلى أن المجني عليه كان يبكي بالدموع، من هول الموقف.

وتابع في اعترافاته، أنهما خنقا المجني عليه، وأن زوجته أبلغت الشرطة بأن زوجها توفي بشكل طبيعي وهو نائم.

وعقب انتهاء قاضي المعارضات من سماع اعتراف المتهم وعشيقته قرر تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

جاء ذلك بعد يومين من انتهاء المتهمين من تمثيل الجريمة وكيفية ارتكابها في حضور ممثل النيابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتلقي مركز شرطة الخانكة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة “صبري.ج” 49 عاما، نجار، جثة هامدة بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز، وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.

كما كشفت معاينة الشرطة والنيابة عن أن الجثة بها آثار خنق، وبانتقال مأمور المركز، تبين أن الجثة بها آثار خنق، وبسؤال الزوجة “أصيلة.م” 41 عاما، ربة منزل، أكدت أن الوفاة طبيعية، وشكك نجل المجني عليه وعمه في واقعة الوفاة، وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية.

وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها “محمد.ف” 28 عاما، عامل لوجود علاقة غير شرعية، حيث عقدت العزم والنية مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما ووضعت مادة مخدرة “منوم” في الشاي وقامت بخنقه، كما استولى العشيق منها على 200 ألف جنيه، وبدأ يبتزها، ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى.