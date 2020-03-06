شكرا لبحثكم عن خبر صحفي: الجيش يواصل زحفه البطيء نحن صنعاء من نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعادت القوات الحكومية تموضعها في مواقع جديدة،بعد اعادة ترتيب صفوفها ،وبداتن بفرضحصارا خانقا على عناصر المليشيا الحوثية في مركز مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بعد تموضع القوات قرب المدينة تأهبا لاستعادتها وتطهيرها من تلك العناصر الحوثية الاجرامية المدعومة من إيران.

وتمكن أبطال الجيش من استعادة زمام المبادرة في أطراف المدينة وترتيب إعادة التموضع بجاهزية قتالية ومعنوية عالية استعدادا لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف والتأهب لمعركة تحرير العاصمة صنعاء وعمران وصعدة وغيرها من المناطق التي لا تزال تحت سطوة المليشيا الحوثية.

إلى ذلك، يخوض أبطال الجيش معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات هيلان والمشجح وأطراف صرواح بمحافظة مأرب، مكبدين المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. ولقي عدد من عناصر المليشيا مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات المليشيا في صرواح.

وفي جبهة نهم شرق صنعاء نفذ أبطال الجيش، عملية اغارة ناجحة خلف خطوط العدو في جبهة صلب بمنطقة نهم.. حيث توغل أبطال الجيش إلى خلف خطوط المليشيات المتمردة وتمكنوا خلالها من القضاء على عناصر المليشيات المتمركزة في الموقع وتدمير آليات ومدرعات قتالية بما فيها من أسلحة وذخائر.

وأشار مصدر عسكري أن تلك العملية أصابت المليشيا الحوثية بالرعب والهلع، مشيداً بكفاءة أبطال الجيش وقدراتهم القتالية العالية على توجيه ضربات موجعة للمليشيا للحوثية. فيما استعاد أبطال الجيش عدد من المواقع الجديدة في منطقة نجد العتق وإحراز تقدمات جديدة بأكثر من ٢٠ كم.. فيما تمكنت وحدات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بيد مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية، بينها مدرعات وعربات وقنابل وأسلحة إيرانية الصنع حصلت عليها المليشيا خلال الفترة الأخيرة عبر التهريب الذي تقوم به إيران. وتم إلقاء القبض على عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية وضباط سابقين في الجيش انخرطوا مع العدو الحوثي.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد مصورة توثق بسالة أبطال الجيش أثناء اقتحام الموقع والقبض على عناصر المليشيات التي عجزت عن صد الهجوم واختبأت في الخنادق. وكشفت اعترافات المقبوض عليهم من عناصر المليشيا طريقة خداع مليشيا الحوثي لمقاتليها واستغلال أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد قيامها بإيقاف رواتب موظفي المؤسستين المدنية والعسكرية في مناطقها منذ سبتمبر 2016، وتقوم المليشيا باستدراجهم تحت ذريعة الذهاب لاستلام الراتب من الجبهات ثم يتم الزج بهم للقتال في المعارك العبثية.

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وتكشف ‏اعترافات العناصر المقبوض عليها حجم التضليل الذي تقوم به المليشيا لاستدراج الشباب والأطفال المغرر بهم للقتال في معاركها التدميرية وكيف يتم اقتيادهم للمهالك تحت الترهيب وبعض الترغيب واستغلال فقرهم وحاجتهم.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، أمس الاول، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة كرش شمال محافظة لحج.

وقال قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمود صائل الصبيحي لـ "سبتمبر نت" إن مجاميع من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع شرق مدينة الراهدة.

وأكد العميد الصبيحي أن قوات الجيش، أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن لقنتها خسائر في الأرواح والعتاد.. مشيدا بصمود أبطال الجيش المرابطين في الجبهة وتضحياتهم.

فيما قصفت مدفعية الجيش تحركات لمليشيا الحوثي، شمالي شرق مدينة تعز. واستهدف القصف تعزيزات المليشيا في منطقة "الحرير"، مما أدى إلى تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

معنويات وجاهزية عالية

ويؤكد قادة وأبطال الجيش المرابطون في ميادين الشرف والفداء تمسكهم بالعهد والوعد على المضي حتى استكمال معركة تحرير كل تراب الوطن والعزم على معركة تحرير صنعاء وصعدة وكل مناطق اليمن، كما يؤكد الابطال أن معنوياتهم عالية وجاهزيتهم القتالية مرتفعة وأنهم مستمرون في بذل المزيد من التضحيات الغالية في سبيل الوطن ورفعته وسيادته ووحدته ومستقبله.