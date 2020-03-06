ميليشيا الإخوان توجه بطرد صحفي من مدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

تعز - الخليج 365

وجه الصحفي يحيى البعيثي، بلاغاً إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، بتعرضه لتهديد مباشر من قبل البحث الجنائي الذي تسيطر عليه ميليشيات تابعة للإخوان في مدينة تعز.

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وقال البعيثي، في بلاغ نشره في صفحته في الفيسبوك، "أبلغتني قبل قليل إدارة فندق الرياض بشارع المغتربين بمدينة تعز أن البحث الجنائي طلب منها إبلاغي بمغادرة تعز فوراً".

وسبق واختطفت ميليشيا الاخوان، يحيى البعيثي مع زميليه محفوظ البعيثي ومنير طلال، عقب نزوحهم من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ووصولهم الى مدينة تعز في أغسطس الماضي، بدون أي مسوغات قانونية أو دواع امنية، واستمروا قيد الاختطاف لخمسة أيام، قبل أن يدخل مسؤولون في حكومة هادي ووجهوا بإطلاق سراحهم.

وأدان صحفيون وإعلاميون وناشطون في وسائل التواصل هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات تعز تجاه القادمين إلى المدينة من غير المنتمين لحزب الإصلاح بما في ذلك الصحفيون.

وطالبوا في منشورات وتعليقات على بلاغ الصحفي يحيى البعيثي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، النائب العام ووزارة الداخلية ونقابة الصحفيين اليمنيين بسرعة التحرك لتوفير الحماية للصحفيين والمواطنين في تعز، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يقفون وراء تسخير مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لأغراض حزبية تتنافى والأهداف التي وجدت من أجلها ومهامها المحددة في القانون والدستور.