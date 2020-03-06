نعمان يكشف الحقائق ويفضح كذب الإخوان بشأن تعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف مستشار الرئيس الصحفي، أمين عام الحزب الناصري، الأستاذ عبدالله نعمان، كذب الإخوان بشأن أحداث تعز.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمستشار رئيس الجمهورية أمين عام الحزب الناصري الأستاذ عبدالله نعمان، في تعز.

ورداً على سؤال حول علاقته بالشيخ أبي العباس أورد نعمان حقائق دامغة كشفت زيف وافتراءات حزب الإصلاح وعبدالعزيز جباري أثناء ترأس نعمان للجنة الرئاسية في تعز حيث أورد في رده بأن علاقته مع الشيخ أبي العباس علاقة حكمتها مصالح تعز العليا مثله مثل بقية القيادات داخل المقاومة والجيش الوطني.

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وأشاد نعمان بمواقف الشيخ أبي العباس وقبوله لكل النقاط التي طرحتها اللجنة الرئاسية وامتثاله للقانون ومصلحة تعز ومبادأته بتسليم المواقع والمقرات العامة والخاصة التي كانت تحت سيطرة كتائبه للسلطة المحلية إلا أن الطرف الآخر (حزب الإصلاح) رفض التسليم وعرقل الاتفاق.

كما كشف نعمان أن الشيخ أبو العباس استجاب ايضاً لمطالب عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية سابقاً أثناء زيارته لتعز حيث وافق الشيخ أبوالعباس وبحضور الأستاذ عبدالله نعمان على تسليم المقرات والمواقع العامة والخاصة التي كانت تحت سيطرة كتائبه وأن السلطة المحلية هي التي رفضت استلامها منه أثناء تواجد اللجنة الرئاسية برئاسة الأستاذ عبدالله نعمان.

وأكد نعمان أن الشيخ أبي العباس كان يطالب جباري بالحضور لاستلام المقرات والمواقع إلا أن جباري كان يتهرب من الاستلام وسافر دون أن يستلم أي موقع.

كما أفاد نعمان أن الشيخ عادل عبده فارع أبوالعباس عرض على السلطة المحلية استلام مقتنيات المتحف الوطني التي احتفظ بها الشيخ أثناء المعارك وحرزها من النهب والسرقة والتلف إلا أن السلطة المحلية وجباري رفضوا استلام المقتنيات ورفضوا حتى الجرد.

الجدير ذكره أن عبدالعزيز جباري صرح لإحدى القنوات الفضائية بعد مغادرته لتعز وأثناء تواجده بالمملكة أن الشيخ أبي العباس رفض تسليم المواقع والمقرات محملاً الشيخ فشل مهمة اللجنة الوزارية والذي دحضه نعمان بشهادته الحضورية وأثبت امتثال الشيخ العباس وتهرب جباري.