لقاء بمطار الريان الدولي للتوعية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقد صباح أمس الخميس بمطار الريان الدولي لقاءاً توعوياً بفيروس كورونا بين إدارة مطار الريان وفريق مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

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وفي الاجتماع أعطى مدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة فؤاد بامطرف صورة عن مرض كورونا وطرق انتشاره و سبل الوقاية منه والتدابير والاجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل العاملين في كافة أقسام وإدارات مطار الريان للتعامل مع المسافرين القادمين عبر الرحلات الدولية وإتباع التدابير الاحترازية وكيفية الكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بالمرض.

من جهته أكد المدير العام لمطار الريان الدولي المهندس أنيس عبد القادر باصويطين ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس وبما لايتعارض مع التسهيلات والخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين من وإلى البلاد.

ولفت المهندس باصويطين إلى أن ذلك يـأتي في إطار الترتيبات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد والارصاد وإدارة المطار لإعادة استئناف رحلات الطيران من وإلى المطار تخفيفاً عن معاناة المسافرين خاصة المرضى منهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربه منصور هادي التي قضت بسرعة إعادة تشغيل مطار الريان الدولي.

وتقدم المهندس انيس باصويطين بالشكر الجزيل للأشقاء في دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على ما قدمته وتقدمه من دعم أسهم في تأهيل المطار بأحدث الأجهزة ما ساعد في إدخاله الخدمة بعد توقف دام عدة سنوات.