 التحالف يُغير على مواقع للحوثيين بصرواح مأرب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 مأرب - الخليج 365 شن طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، غارة على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صرواح التابعة لمحافظة مأرب، بعد أنباء عن إطلاق المليشيا صاروخ باتجاه مأرب.

Advertisements وأوضحت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارة على مواقع الحوثيين ضمن مديرية صرواح. وتصاعدت أعمدة الدخان من المكان المستهدف بالقصف الجوي. ويأتي هذا بعد أنباء عن قيام مليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ استهدف معسكر رويك بصحراء مأرب ولا تفاصيل أكثر

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