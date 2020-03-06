شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتفاضة لسائقي الباصات ضد محور تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 تعز - الخليج 365 نفذ العشرات من سائقي الباصات الصغيرة في مدينة تعز انتفاضتهم، امام ديوان عام محافظةتعز.

وذلك احتجاجا على استمرار محور تعز بالتستر على قاتل زميلهم الشاب المغدور وسيم علي علوان القباطي الذي استشهد برصاص جندي يتبع محور تعز. Advertisements وغص شارع جمال باكثر من مائة وخمسين باصا اغلقت الشارع لاكثر من ساعة احتجاجا على عدم تسليم القاتل .. وطالب المنتفضون محور تعز وماتسمى باللجنة الامنية تسليم القاتل للجهات المختصة. من جهتهم توعد أبناء القبيطة في مدينة تعز بتصعيد الموقف سلميا حتى يتم ايصال القاتل للعدالة. وبحسب المعلومات، فإن الشاب وسيم القباطي توقف امام المحور لانزال الركاب ليفاجأ بملاحقة الرصاص له وتخترق احداها باصة وتستقر في قلبه.

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