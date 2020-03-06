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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يعزي في وفاة القامة الوطنية والسياسية محمد يحي الصبري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020
تعز - الخليج 365
بعث محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ،برقية عزاء للاخوين عبدالعزيز وامل الصبري وكافة اخواتهما في وفاة والدهما القيادي البارز محمد يحي الصبري الذي وافاه الاجل يومنا هذا الجمعة في العاصمة الممصرية القاهرة.
وقال شمسان في برقية العزاء - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - : لقد.فقدت اليوم الساحة السياسية في الوطن احد اهم اعمدة العمل السياسي وفقدت صوت الاعتدال ورزانة الموقف وثبوت المبدأ في زمن تهاوت فيه معظم الرايات السياسية.
ولايسعنا اليوم بهذا المصاب الجلل إلا ان نعزي ابناء الفقيد واسرته واصدقائه ومحبيه وكافة الاحزاب السياسية بفقيد الوطن وصوت العقل المنتقل الى رحمة ربه محمد يحي الصبري.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
أ. نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي
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